Bruxelles (AFP). L'Eurogroupe discute de l'aide à la Grèce, sujet difficile prévient la Finlande

Les ministres des Finances de la zone euro se retrouvaient lundi après-midi pour discuter notamment de l'aide financière nécessaire à la Grèce pour tenir à court terme, mais ce sera "difficile", a prévenu la Finlande. "Il faut que nous trouvions des solutions de court terme par rapport aux échéances financières qui sont celles de la Grèce, et nous allons commencer à en parler aujourd'hui", a déclaré à son arrivée à la réunion le Commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici. Au terme d'une négociation-marathon ce week-end à Bruxelles, les créanciers d'Athènes sont tombés d'accord pour discuter d'un plan d'aide financière à la Grèce, pays au bord de l'effondrement. Mais ce plan ne pourra pas être immédiatement mis en place et l'Eurogroupe doit trouver des solutions transitoires pour permettre à la Grèce de tenir jusqu'à ce qu'il le soit. "Il faudra quelques jours pour trouver les bonnes manières de faire", a averti le ministre français des Finances Michel Sapin. "Nous devons trouver les bonnes solutions pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement", a-t-il ajouté. Le ministre finlandais des Finances Michael Stubb, un des faucons européens hostiles à Athènes, a quant à lui prévenu que ces négociations seraient "difficiles". "Je ne pense pas que beaucoup de pays aient un mandat pour donner de l'argent sans conditions", a-t-il dit. D'après les évaluations des créanciers, la Grèce, dont les banques sont fermées depuis la fin juin et qui doit honorer plusieurs échéances, a besoin de sept milliards d'euros d'ici au 20 juillet et de cinq milliards d'euros de plus d'ici à la mi-août. Les ministres des Finances vont aussi commencer à aborder les modalités d'application d'un des points essentiels du programme d'aide à la Grèce, "les options pour mettre en place le fonds des privatisations" dont les créanciers exigent la constitution, a ajouté M. Moscovici. L'Eurogroupe devra aussi choisir son président entre l'Espagnol Luis de Guindos et son actuel patron, le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem.

