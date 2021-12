Des dauphins saluent le littoral du Calvados

Le cliché a été réalisé par un lecteur que nous remercions, Bertran de Reviers, de Courseulles-sur-Mer. "On ne les attend jamais, les voit rarement... il suffit de faire attention. Un banc de dauphins a été aperçu au large de Courseulles-sur-mer l’après-midi du 10 juillet, jouant, sautant, s’amusant ! C'est toujours magique de voir des dauphins. On en avait vu l’an dernier, de grande taille, en face Luc-sur-Mer. Le matin du 10, on les voyait déjà en kayak au large d’Hermanville. Sortez vos jumelles !"