Jérusalem (AFP). Incendie d'une église en Israël: des suspects juifs arrêtés

Plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'incendie le 18 juin de l'église de la Multiplication des pains au bord du lac de Tibériade ont été arrêtées, a annoncé dimanche la police israélienne. "Plusieurs suspects juifs ont été arrêtés pour l'incendie de cette église et le tribunal de Nazareth a décidé de prolonger leur détention pour les besoins de l'enquête", a précisé la porte-parole Luba Samri dans un communiqué. La police n'a pas donné le nombre de suspects, mais une organisation ultra-nationaliste juive a évoqué "trois jeunes juifs" arrêtés. Le tribunal, ajoute la police, a également ordonné la censure sur l'identité et les motivations des suspects arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche, notamment par l'unité de police israélienne en charge de lutter contre les actes racistes commis par des extrémistes juifs contre des Palestiniens ou des lieux de cultes musulmans ou chrétiens en Cisjordanie occupée. L'organisation ultra-nationaliste Honenu, qui dit avoir pour but de "défendre les Israéliens face aux agressions arabes", a assuré que le tribunal avait interdit aux "trois jeunes juifs détenus de contacter leurs avocats". Le 18 juin, le sanctuaire de Tabgha, haut lieu du christianisme construit sur le site où selon la tradition le Christ aurait accompli le miracle de la multiplication des pains, avait été endommagé par un incendie ayant toutes les apparences d'un acte de haine religieuse. Deux pièces du complexe entourant l'église située sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade avaient été ravagées par le sinistre qui avait suscité l'indignation. L'église elle-même n'avait pas été atteinte. Les auteurs avaient laissé derrière eux, en grand et en rouge, un graffiti en hébreu, tiré d'une prière juive, appelant à éliminer d'Israël les idoles païennes. Depuis des années, des activistes d'extrême droite ou des colons se livrent en Israël et dans les Territoires palestiniens, sous le label du "prix à payer", à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens, des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens, ou même l'armée israélienne. Le sanctuaire de Tabgha attire chaque jour environ 5.000 visiteurs, selon les autorités catholiques. Il est bâti sur une église et une basilique des IVème et Vème siècles elles-mêmes édifiées là où le Christ aurait multiplié cinq pains et deux poissons pour nourrir des milliers de fidèles. Il abrite des mosaïques parmi les plus anciennes de l'art figuratif chrétien dans la région et dont l'une évoque le miracle de la multiplication. La police israélienne avait rapidement interpellé dans les environs immédiats 16 jeunes colons juifs, dont dix vivant à Yitzhar, réputé comme un bastion radical situé sur les hauteurs de Naplouse. Ils avaient cependant été vite relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Le président israélien Reuven Rivlin et le Premier ministre Benjamin Netanyahu avaient dénoncé une "terrible profanation".

