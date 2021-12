Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: 11 morts lors d'une attaque de Boko Haram dans un village

Onze personnes ont été tuées vendredi soir par des combattants du groupe islamiste Boko Haram dans un village reculé du nord-est du Nigeria, a appris samedi l'AFP auprès d'habitants et d'un membre d'une milice civile. "Nous avions juste terminé nos prières du soir quand des hommes armés de Boko Haram ont envahi notre village. Ils ont ouvert le feu immédiatement", a raconté Kyari Sanda, un habitant de Ngamdu, un village situé à quelque 100 kilomètres à l'est de Maiduguri, dans l'Etat de Borno. "Nous avons perdu 11 personnes et près de la moitié de notre village a été incendié. Ils ont emporté tous les vivres", a poursuivi Kyari Sanda. Ce raid qui a été mené vendredi vers 20H00 a été confirmé par Danlami Ajaokuta, membre d'une milice qui assiste l'armée dans sa lutte contre le groupe islamiste. Cette attaque, ajoutée à l'attentat-suicide commis samedi matin à Maiduguri, porte le bilan des attaques perpétrées par Boko Haram à près de 580 morts depuis le 29 mai, arrivée au pouvoir du nouveau président nigérian, selon un décompte réalisé par l'AFP. Le 29 mai, le président Muhammadu Buhari a prêté serment et promis de venir à bout de l'insurrection islamiste de Boko Haram qui a fait plus de 15.000 morts et 1,5 millions de déplacés depuis 2009.

