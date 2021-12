Les minions, mission réussie pour leur solo !

Ca y est les minions ont leur film ! Après nous avoir tous fait rire dans Moi, moche et méchant 1 et 2, les créatures jaunes ont eu l'honneur d'avoir leur film où ils sont les héros.

La force des minions, c'est leur expressivité. Ils parlent une langue imaginaire, assemblage atypique d'anglais, français, italien et espagnol. On ne comprend donc rien de rien ou presque mais on sait toujours ce qu'ils veulent dire, c'est l'astuce.

J'attendais comme tout le monde de l'humour et du rire avec ce film et j'ai été servie ! C'est un moment de franche détente et de rigolade qui nous est proposé par ce film d'animation qui a su transformer l'essai. Pas toujours facile en effet de miser sur un personnage secondaire, même doté d'une forte côte de popularité. trois minions se détachent du lot : Bob, Kevin et Stuart. Ce sont les trois stars du film, qui vont chercher un grand méchant à servir dans le monde afin que leur race retrouve une raison de vivre.

Outre de bons gags, l'intrigue est également sympathique et comporte quelques rebondissements . Les personnages humains rencontrés par les minions tout au long du film ont aussi de sacrés personnalités et valent le détour ! Le choix musical est aussi très soigné avec des titres rock et 60's !

La folie « Minions » qui touche actuellement la planète est donc tout à fait justifiée avec un film à la hauteur, amusant et trépidant. Le film plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ce qui le rend idéal pour les vacances scolaires. Les minions, c'est à ne surtout pas manquer, actuellement au cinéma.