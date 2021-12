Départ pour le tour du monde depuis Rouen

Les deux jeunes, au-delà du simple voyage, ont un objectif précis. "Il s'agit d'un tour du monde solidaire, pédagogique et sportif", précise Amandine Charpentier.

Un an de préparation

Tout débute il y a un an et demi. Amandine, alors enseignante dans l'agglomération rouennaise, décide de s'envoler pour visiter le globe. "Je cherchais un coéquipier, que j'ai trouvé par hasard sur le site du Routard", avoue Amandine. Martin Mugniot se joint à l'aventure. "Nous avions les mêmes idées de voyage". Pendant un an, les deux compères traverseront avec 5 000€ en poche chacun, la Tanzanie, le Kenya, l'Inde, le Népal, l'Australie ou encore le Chili. "Notre but, c'est de provoquer la rencontre, de dormir chez l'habitant pour favoriser l'échange culturel."

Les dons collectés depuis une année lors d'événements serviront à mener des actions concrètes dans différents pays : des bibliothèques en Tanzanie, des chauffages en Inde ou encore des ludothèques en Équateur. "Nous réaliserons également un reportage vidéo dans lequel la parole sera donnée aux enfants". Une année pour se construire des souvenirs.