Edith, Christine, Johnny et les autres aux Francofolies

Après une édition 2014 record (130.000 spectateurs), marquée par la venue du phénomène Stromae et une soirée inaugurale de gala pour célébrer la 30e édition, 2015 marque un certain retour à la normale pour le festival rochelais, dont le coup d'envoi était donné ce vendredi, 30 ans jour pour jour après la toute première édition de Jean-Louis Foulquier, le 10 juillet 1985.

Les "Francos", qui fêtent aussi les dix ans de la reprise du festival par la société Morgane Productions (également propriétaire du Printemps de Bourges), restent fidèles à une "philosophie à la fois rock'n'roll et populaire, branchée et grand public", selon son patron Gérard Pont, en citant une "affiche qui va de Rone à Johnny Hallyday, et de Charles Dumont à Christine & the Queens".

Plus de 80 artistes sont à l'affiche sur les neuf scènes du festival jusqu'au 14 juillet.

Coté patrimoine musical, la Rochelle célèbre le centenaire de la naissance d'Edith Piaf.

Charles Dumont, qui a écrit certaines des plus célèbres de ses chansons ("Non, je ne regrette rien", "Les amants") est l'un des invités de la soirée d'ouverture, sur la scène du casino Barrière. Samedi, la comédienne Clotilde Courau et l'accordéoniste Lionel Suarez donneront le spectacle "Piaf, l'être Intime" à la Chapelle Fromentin, s'appuyant sur des lettres inédites de la chanteuse décédée en 1963.

Les organisateurs ont aussi proposé à tous les artistes de reprendre une chanson de Piaf lors de leurs concerts: Christophe Willem, Florent Pagny, Vianney et d'autres devraient jouer le jeu. Johnny Hallyday, qui a déjà chanté "L'hymne à l'amour", le fera-t-il aussi lors de la soirée de clôture?

Du Manset sur scène

Autre hommage: celui de Raphaël qui va revisiter l'album "Matrice" du très rare Gérard Manset, un chanteur culte de la chanson française qui a toujours refusé de donner des concerts. "C'est quand même la première fois qu'on pourra entendre du Manset sur scène", s'enthousiasme Gérard Pont.

Il précise que l'auteur de "Il voyage en solitaire", qui a notamment écrit des chansons pour Raphaël mais aussi Alain Bashung, devrait être présent dans la salle samedi soir.

Les Francofolies, au milieu des grands festivals d'été, restent assez atypiques pour leur art de mêler les ambiances avec des concerts intimistes dans des théâtres (Keren Ann, Thomas Fersen par exemple cette année) mais aussi les shows plus traditionnels avec Etienne Daho, The Do, Selah Sue, Véronique Sanson, Julien Doré, Hubert-Félix Théfaine, Arthur H et, en point d'orgue pour le 14 Juillet, les deux grands chauffeurs de salle nationaux que sont Yannick Noah et l'inoxydable Johnny, reparti sur les routes début juillet.

Si l'affiche est évidemment ici beaucoup plus francophone qu'ailleurs, l'anglais n'est pas exclu: "On défend évidemment la langue française à tout prix, c'est la ligne éditoriale des Francos, mais on garde les oreilles ouvertes. On a déjà vu des festivals refuser de s'ouvrir, se refermer et disparaître", explique Gérard Pont.

La soirée d'ouverture devait ainsi se conjuguer un peu en anglais avec le groupe français Theodore, Paul & Gabriel et les Australiens Angus & Julia Stone. Mais aussi avec l'incontournable Christine & the Queens, dont les chansons décloisonnées sont un bon résumé des "Francos": un mélange décomplexé d'anglais et de français mais aussi un hommage à la chanson française plus traditionnelle, avec ses reprises de Christophe ("Paradis perdus") ou de William Sheller ("Photos souvenirs").