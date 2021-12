Montpellier (AFP). Hand: Nikola Karabatic reconnu coupable d?escroquerie, condamné à 10.000 EUR d?amendes

Nikola Karabatic a été reconnu coupable d'escroquerie et condamné à 10.000 euros d'amendes par le tribunal de Montpellier où il était jugé pour escroquerie dans l'affaire des paris suspects liés au match présumé truqué de mai 2012 entre Cesson et Montpellier. Trois mois de prison avec sursis et une amende de 30.000 euros avaient été requis contre le joueur du FC Barcelone. Aucune peine de prison n'a été prononcée contre les 16 mis en examen, dont 7 joueurs, a constaté un journaliste de l'AFP présent au tribunal.

