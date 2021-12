Livarot (France) (AFP). Tour de France : départ donné sous le soleil mais sans maillot jaune

Cent quatre-vingt-six coureurs ont pris le départ de la 7e étape du Tour de France vendredi à 12h53 (10h53 GMT), sous le soleil de Livarot, pour 190,5 kilomètres en direction de Fougères. L'arrivée est estimée à 17h22 (15h22 GMT), pour une prévision à 42 km/h. L'Allemand Tony Martin, qui portait le maillot jaune, n'a pas pris le départ. Victime d'une chute à l'arrivée de l'étape de jeudi, le rouleur de l'équipe Etixx souffre d'une fracture ouverte de la clavicule gauche et devait être opéré à Hambourg. Le Britannique Chris Froome lui succède en tête du classement général. Mais le leader de l'équipe Sky a pris le départ avec le maillot noir et bleu de son équipe, et non le maillot jaune, par respect pour le blessé. Alberto Contador, l'un des favoris de l'épreuve, a été victime lui aussi d'une chute vendredi peu après le départ fictif, mais s'est relevé et a réintégré le peloton pour le départ réel Partie de a petite cité de Livarot, dont le fromage fait l'objet d'un label AOC, la course emprunte les routes de Basse-Normandie et en particulier de la semi-classique Paris-Camembert. La côte de Canapville est la seule difficulté du jour, répertoriée en quatrième catégorie au km 12,5. Le parcours, vallonné et souvent protégé du vent, passe dans le bocage à travers le Calvados, l'Orne et la Mayenne avant de rejoindre les terres bretonnes d'Ille-et-Vilaine. L'arrivée est installée dans Fougères, ville à l'imposant château-fort. Si le dernier virage est situé aux 600 mètres, les sprinteurs doivent savoir que la ligne droite finale (dite "à vue") est réduite à 90 mètres. L'unique arrivée d'étape du Tour jugée à ce jour à Fougères date de 1985, année du succès de l'équipe La Vie Claire de Bernard Hinault. En 2013, cependant, le Tour était parti de la cité de naissance de Juliette Drouet, la muse de Victor Hugo.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire