Vienne (AFP). Nucléaire iranien: Washington comme Téhéran refusent de se précipiter

Les Etats-Unis, comme Téhéran, ne veulent pas se "précipiter" pour un accord sur le nucléaire iranien et les négociations internationales vont se poursuivre encore, le secrétaire d'Etat américain John Kerry prévenant toutefois jeudi qu'il ne resterait pas indéfiniment à la table des négociations. "Vu que les travaux sont extrêmement techniques et les enjeux très, très élevés, on ne se précipitera pas et on ne se laissera pas précipiter vers un accord", a déclaré M. Kerry à la presse internationale massée devant le palais Coburg à Vienne, où se déroulent les négociations. Presque au même moment, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif twittait : "nous travaillons dur, mais sans précipitation. On ne change de pas de cheval au milieu du gué". "Combien de temps allez vous rester à Vienne ?" ont hurlé, un peu plus tard, les journalistes à M. Zarif, apparu au balcon du palace. "Aussi longtemps que nécessaire", a répondu ce dernier. Mais, dans ce ping-pong verbal soigneusement orchestré, M. Kerry avait tenu à préciser dans son allocution que les Etats-Unis ne resteraient pas "à la table de négociations pour toujours". "Si les décisions difficiles ne sont pas prises, nous sommes tout à fait préparés à mettre fin au processus", a-t-il ajouté, mettant la pression dans cette phase finale des négociations. Sorti quelques minutes avant M. Kerry pour parler à la presse, le Français Laurent Fabius avait lui annoncé que les discussions allaient se poursuivre dans la nuit. "Les choses vont tout de même dans le bon sens. J'espère que nous allons parcourir les mètres qui restent", a-t-il déclaré, soulignant qu'il "y a encore du travail à faire". - Accord encore insaisissable - Si le texte d'un accord n'est pas soumis au Congrès américain ce vendredi 10 juillet à 04H00 GMT, cela retardera d'au moins deux mois, vacances parlementaires obligent, sa mise en application. En outre, vendredi à minuit, le cadre légal des négociations offert par l'accord cadre conclu en novembre 2013 entre les grandes puissances et l'Iran, expire. Les mesures prévues par cet accord cadre, qui instaure un gel de certaines activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée partielle de sanctions ont déjà été renouvelées pour une semaine puis pour trois jours depuis le début de la négociation de Vienne, le 27 juin dernier. Toutefois, "nous ne devrions pas nous lever et partir parce que l'horloge sonne minuit", a souligné M. Kerry, laissant entendre que les négociations n'étaient soumises à aucune échéance précise. Treize jours après la reprise formelle à Vienne des négociations entre les grandes puissances et l'Iran, l'accord se dérobe toujours en dépit des progrès accomplis, que toutes les délégations s'accordent à reconnaître. La communauté internationale veut placer le programme nucléaire iranien sous étroit contrôle, afin de s'assurer que Téhéran ne cherche pas à se doter de la bombe atomique, en échange d'une levée de sanctions imposées depuis une décennie. Les négociateurs ont un texte sur la table, comprenant une centaine de pages dont cinq annexes techniques. Mais les choix les plus difficiles restent à faire. Les discussions vont donc se poursuivre dans la nuit de jeudi à vendredi entre les chefs de la diplomatie. Seuls manquent à l'appel le Russe Sergueï Lavrov et le Chinois Wang Yi, tous deux présents à Oufa, en Russie, pour le sommet des pays émergents des Brics. Sommet auquel participe également le président iranien Hassan Rouhani, qui, lors d'une conférence de presse avec Vladimir Poutine, a remercié Moscou "pour ses efforts pour faire avancer la négociation". Moscou a notamment apporté un soutien de poids aux demandes iraniennes en souhaitant la levée "dès que possible" de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, un des points de crispation de la négociation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire