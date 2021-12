En image - C'est l'effervescence au Havre pour l'arrivée du Tour de France

Sous un soleil radieux et dans le calme, les fans du tour de France n'ont pas manqué l'étape haut-normande de l'édition 2015. Certains sont venus plantés les chaises devant le podium dès 8h30 ce matin, neuf heures avant l'arrivée supposée de la course. Beaucoup sont venus en famille ou en couple, profitant des vacances scolaires qui ont déjà commencé. Au passage des bus des différentes équipes de nombreux applaudissements se faisaient entendre, alors que le peloton était à plus de 130 km du port haut-normand.