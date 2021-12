Le Tour de France aux couleurs de la Normandie

Jeudi 9 juillet, une bâche gigantesque de 600m² portant l’inscription "Bienvenue en Normandie" sera installée sur le golf d'Etretat. 200 personnes célébreront la nouvelle Région

en agitant des drapeaux normands au passage des cyclistes dans Etretat en Haute-Normandie et de l'hélicoptère de France Télévisions vers 16h30. La caravane du Tour y passera à 14h40. L'arrivée des coureurs au Havre, après un départ 191,5 km en amont à Abbeville à 12h40, est prévue à 17h30 au Fort de Tourneville.

Le lendemain, vendredi 10 juillet, le Tour partira du Calvados, à Livarot en Basse-Normandie. La bâche sera cette fois-ci installée au Haras du Pin dans la carrière du Parc du Hautbois. Le passage des cyclistes et des hélicoptères est prévu à 14h au Haras du Pin. L’arrivée de la caravane est prévue à 12h. En outre, pour le public présent, des animations gratuites sont prévues sur site : attelages et chevaux montés dans toutes les Cours du haras durant le passage de la caravane du Tour ; à partir de 15h, le Haras est ouvert au public gratuitement et permet aux visiteurs de découvrir l’exposition 2015 sur le thème : « Indiens et Cow-boys à cheval ». Dans la Cour d’honneur, des tableaux équestres se succéderont.