Sortir l'été : mercredi 8 juillet

Jusqu'au 21 août, se tient à Villers-sur-Mer, la 27ème édition du Festival Sable Show. Un rendez-vous inévitable de découvertes musicales sur la Côte Fleurie. Tout est gratuit. Retrouvez le programme complet du Festival sur Villers-sur-Mer



Dimanche, c'est la Fête de la Mer à Gouville-sur-Mer. Au programme : course de doris, défi à l'ancienne de chevaux en attelages, présentation des métiers de la mer et de la terre. De nombreux lots seront à gagner lors de cette journée qui sera également animée par un concert et un feu d'artifice. Et ne manquez pas la fête foraine dès le samedi.



Dimanche, une foire à tout et une braderie sont organisées à l'Aigle. L'occasion d'aller faire de bonnes affaires dans le centre-ville. Plus d'infos sur L'Aigle