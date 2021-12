Bac 2015 : 81,5% des Bas-Normands reçus

Pas moins de 14 219 candidats étaient inscrits aux différents bacs cette année en Basse-Normandie. Dans la filière générale, ils sont 81,5% à avoir obtenu leur bac dès aujourd'hui, sans avoir à passer par les rattrapages. C'est dans la filière Scientifique que le taux de réussite est le plus élevé (82,7%), contre 80,62% en Economique et Social et 79,83% en Littéraire. A noter que les élèves de terminale générale ont été les plus studieux dans la Manche avec un taux de réussite de 83,07%, contre 82,52% dans l'Orne, et 80,19% dans le Calvados.

En ce qui concerne les baccalauréats technologiques, 83,9% des candidats ont été reçus. A noter que 94,59% des lycéens de la filière STL ont été reçus. Pour le baccalauréat technologique, c'est dans l'Orne que le meilleur taux est constaté (85,78%), contre 85,52% dans la Manche et 82,23% dans le Calvados.

Pour l'épreuve professionnelle, La Manche a viré en tête (82,69%) contre 75,33% pour le Calvados et 70,09% pour l'Orne. En Basse-Normandie, 76,79% des inscrits l'ont obtenue.

Dès demain et jusqu'à vendredi, 1 879 élèves se présenteront pour passer les oraux de contrôle en Basse-Normandie. Les résultats définitifs du baccalauréat de la session de juin 2015 seront publiés le vendredi 10 juillet pour l’académie de Caen.