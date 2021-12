Basket : le CBC Ifs tient son nouvel entraîneur

Ancien coach du CBC et de Lisieux, il officiait la saison passée au sein du très réputé centre de formation de Bourges. "On garde la même lignée, estime Carole Delauné, manager sportif du CB Ifs. On avait plusieurs pistes et il fait partie des trois entraîneurs qu'on a rencontrés. Autant privilégier quelqu'un de la région, qu'on connaît très bien, et avec lequel on prend peu de risques. Il a exactement le même profil et la même philosophie que Vincent."

Didier Godefroy le formateur ne sera pas dépaysé aux commandes d'une très jeune équipe. Si les huit joueuses françaises sont déjà en place, il participera au recrutement d'une à deux étrangères dans les jours à venir. Le technicien sera bel et bien en Nationale 1 la saison prochaine, Ifs n'ayant finalement pas été promu administrativement en Ligue 2.

"La Fédération a décidé de ne repêcher personne. Le championnat se jouera à douze (contre quatorze normalement et treize la saison dernière). On n'est pas plus déçus que ça, on ne peut pas l'être à partir du moment où on n'a pas obtenu cette montée sur le terrain. On fera mieux l'année prochaine."

Ifs sera l'un des favoris à l'accession sur la ligne de départ en septembre.