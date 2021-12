Athènes (AFP). Référendum grec: le non en tête à 60,54% sur plus 20% des bulletins dépouillés

Le non était en tête dimanche à 60,54% des voix sur plus 20% des bulletins de vote dépouillés au référendum initié par le gouvernement grec d'Alexis Tsipras sur la dernière proposition des créanciers du pays (BCE, UE, FMI), selon le ministère de l'Intérieur. Peu avant 21h00 locales (18h00 GMT), un peu moins de deux heures après la fin du scrutin, quelque 23,26% des bulletins de vote avaient été dépouillés et donnaient le non en tête à 60,54% contre 39,46% au oui. La question portait sur l'approbation ou non de mesures de réformes et de rigueur budgétaire proposées par les créanciers du pays. Le gouvernement du Premier ministre de gauche radicale Alexis Tsipras a prôné le non.

