Mikolajki (Pologne) (AFP). Rallye de Pologne: Ogier poursuit sa route vers un 3e titre mondial

Le Français Sébastien Ogier (Volkswagen Polo-R) a signé le 29e succès de sa carrière, le 5e de la saison, dimanche, lors du rallye de Pologne, se dirigeant vers un troisième titre mondial WRC à grandes enjambées. "Sur le plan pilotage, nous venons d'enchaîner sept rallyes parfaits et même s'il est un peu tôt pour faire des pronostics, je pense avoir fait un énorme pas vers un troisième titre", a déclaré Ogier alors qu'il reste encore six courses à disputer. A l'instar de la Sardaigne, où le nouveau règlement l'a obligé à ouvrir les routes pendant deux jours, le Français s'est imposé très rapidement en haut de la feuille des temps. Dès l'ES7, il prenait la tête du rallye pour ne plus la lâcher. "Le soucis avec Sébastien est qu'il a une grande confiance en lui et qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il est très impressionnant", a reconnu son coéquipier Andreas Mikkelsen qui occupait la deuxième place et n'était distancé que de moins de six secondes samedi soir. Avec une telle mainmise sur le Championnat, les autres concurrents s'interrogent sur la méthode à suivre pour battre le Français à la régulière. "Il faut que j'améliore ma vitesse de pointe un tout petit peu et que je sois plus régulier", a estimé Mikkelsen toujours aux avant-postes ce week-end et qui, grâce à sa deuxième place finale, devient le dauphin du Français tout en étant distancé de 78 points. La régularité, un mot qui n'apparaissait pas souvent dans le vocabulaire de l'Estonien Ott Tanak a également payé en Pologne. Ecarté de l'écurie M-Sport, qui engage les Ford officielles, fin 2012 en raison de ses résultats pour le moins irréguliers, Tanak a tenu a remercié avec la manière et une troisième place le patron de l'écurie qui lui a fait de nouveau confiance cette saison. "Je sais que Malcom Wilson a toujours cru en moi. Ce podium lui est dédié. C'est le premier de ma carrière que j'obtiens sans avoir bénéficié des abandons des autres", a-t-il dit. - Tanak rime avec attaque - Vainqueur à trois reprises vendredi matin, un peu en perdition dans l'après-midi après avoir connu des problèmes de pneus et de freins, l'Estonien s'est repris samedi (il remporte au total le tiers des spéciales disputées, ndlr) pour réussir finalement à empêcher Volkswagen de signer un troisième triplé cette saison. Aidé en cela par le Finlandais Jari-Matti Latvala, qui est sorti de la route dans la Power Stage (ES19) et est arrivé en retard au dernier contrôle technique prenant 40 secondes de pénalité. Latvala, qui devrait reculer à la 5e place, n'était distancé par Tanak pour le podium que de 90 secondes samedi soir. Comme le soulignait l'Estonien, à part le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) très retardé après avoir connu des soucis de pompe à eau samedi, tous les pilotes WRC ont pu terminer ce rallye où certaines spéciales s'effectuaient à plus de 130 km/h de moyenne. Une belle répétition avant le prochain rendez-vous en Finlande, aussi rapide mais peut-être plus technique que les routes polonaises où le héros local, Robert Kubica (Ford Fiesta RS) occupait encore la 7e place à quelques encablures de l'arrivée, avant un crevaison.

