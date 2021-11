Karlstad (Suède) (AFP). Rallye de Suède: pari osé et gagné pour Ogier

Victorieux de six des 12 spéciales au programme, dont la Power Stage, le triple champion du monde a devancé le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai i20) de 29 sec et 8/10e et le Norvégien Mads Ostberg (Ford Fiesta RS) de 55 sec et 6/10e, confortant sa place en tête du Championnat du monde, prise dans la foulée de sa victoire au Monte-Carlo. Après avoir acquis de l?avance durant les trois premières spéciales (ES2-ES3-ES4) vendredi, il a dû attaquer sans relâche samedi, handicapé par sa position d?ouvreur. - Chaleurs par grand froid - "J?ai dû prendre beaucoup de risques, reconnaissait le triple champion du monde. Je crois qu?il s?agit de la journée où j?en ai pris le plus de toute ma carrière. C?est la journée où je me suis fait le plus de +chaleurs+! ", affirme-t-il. Une stratégie assumée par le Français: "Quitte à être leader du championnat, autant faire tout pour creuser l?écart rapidement. Si c?était en fin de saison et que j?avais besoin seulement d?une troisième place, je n?aurais pas attaqué autant." En tête du début à la fin d'un rallye écourté -23 spéciales étaient programmées initialement- pour manque de neige, Ogier signe son 34e succès en 99 départs en WRC. Il remporte une troisième victoire en Suède (2013, 2015, et 2016) en quatre participations avec Volkswagen. - Objectif dépassé pour Paddon - Pour terminer en beauté, Sébastien Ogier s?est même offert la dernière spéciale longue de 15,87 km. "Pour une fois ce week-end, je n?ai même pas eu l?impression d?attaquer", explique-t-il alors qu?il était le dernier pilote WRC à s?élancer (le 12e) pour la première fois du week-end lors de cette Power Stage. Après les erreurs commises vendredi après-midi par le Norvégien Andreas Mikkelsen (VW) et par le Britannique Kris Meeke (Citroën DS3), Haydden Paddon a endossé le rôle de poursuivant N.1 du Français, revenant même à moins de 9 sec de lui samedi matin. "Nous visions le Top 5 avant le début du rallye", confiait à l?AFP Paddon assurant "avoir contrôlé dès samedi pour conforter sa deuxième place". Le pilote de 28 ans signe le deuxième podium de sa carrière après celui obtenu l'an dernier en Sardaigne. "C?est très satisfaisant, d?autant qu?il a réussi à se mêler à la bagarre pour la première place", se réjouit Michel Nandan, à la tête de Hyundai Motorsport. Mads Ostberg (Ford Fiesta RS), qui complète le podium, ne cachait pas non plus sa satisfaction. "Nous sommes à la troisième place depuis vendredi soir et nous avons réussi à conforter notre position", se réjouissait celui qui avait pris la 4e palce au Monte Carlo. La troisième manche aura lieu début mars au Mexique. Si Sébastien Ogier assure qu?il abordera l?épreuve "avec confiance", Michel Nandan espère quant à lui avoir "l?occasion de pouvoir évaluer le comportement de la nouvelle i20 sur terre". Les Citroen DS3 de l?Abu Dhabi Total WRT ne seront elles pas de la partie. La marque française, dont le mieux placé des trois pilotes, l'Irlandais Craig Breen, se classe 8e, préfère se focaliser sur la préparation de la nouvelle voiture prévue pour la saison prochaine.

