Paris (AFP). Athlétisme: et Vicaut réveilla l'Europe

Le Français Jimmy Vicaut a réveillé l'Europe, jusqu'alors noyée par la domination de la Jamaïque et des Etats-Unis dans le sprint, en égalant le record d'Europe du 100 m (9.86), samedi, apothéose du meeting Areva de Paris au Stade de France. Jusqu'alors, les tops attendus avaient fait flop: pas de record du monde du 5000 m dames, à quatre secondes près par l'Ethiopienne Genzebe Dibaba (14:45.41), et pas de show Lavillenie "en manque de fraîcheur" et bloqué à 5,71 m à la perche. Mais on peut toujours compter sur le sprint pour, en quelques secondes, renverser les émotions. Il ne restait plus que le 100 m, pour clore cette dernière édition du meeting Areva, le groupe nucléaire cessant sa collaboration avec la fédération française d'athlétisme à la fin de l'année. Bien en place ligne 3, aux côtés du Jamaïcain Asafa Powell, Vicaut a tracé sa route, jusqu'à grignoter dans les derniers mètres sur le Jamaïcain, signe d'une force nouvelle. Quand Powell s'imposait en 9 sec 81/100e, il était évident que Vicaut, dans un souffle derrière, venait de balayer le record de France de Christophe Lemaitre (9.92 en 2011 à Albi). "Mon départ aurait pu être mieux mais je suis à côté de Powell et je me dis: putain je vais vite ou quoi ?", s'exclamait Vicaut peu après. Oui, indubitablement. Au point même d'égaler le record d'Europe du Portugais Francis Obikwelu signé aux JO d'Athènes en 2004. Le protégé de Guy Ontanon pouvait enfin savourer son moment de gloire. Il en avait déjà connu un, en 2013 à Göteborg, en devenant le premier Français champion d'Europe du 60 m. "Pas blessé, pas blessé !", avait-il alors hurlé tout à sa joie dans la zone mixte du complexe sportif suédois. Les blessures, effectivement, ont retardé sa prise de pouvoir, attendue depuis deux ans. - Viser plus loin - Jusqu'à le faire presque fondre en larmes, lui le colosse à la voix de Barry White, au moment d'annoncer son forfait juste avant la finale du 100 m des championnats d'Europe de Zurich dont il était l'immense favori. "Je suis content d'avoir égalé le record d'europe, c'est fait aussi pour le record de France", glissa-t-il samedi. Il peut aussi viser plus loin, avec les Mondiaux de Pékin en perspective (22-30 août). Le voici 4e meilleur performeur mondial de la saison, en attendant l'improbable réveil de la légende Usain Bolt. Vicaut vient incontestablement donner une nouvelle dimension à sa carrière. Six meilleures performances mondiales ont été réalisées samedi au Stade de France.

