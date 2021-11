Suraccident sur l' A 84 : Jusqu'à 26 km de bouchons

Ce samedi matin à 09h20 d'importants moyens de secours ont été déclenchés après un grave accident qui a impliqué 4 véhicules.

Un véhicule de la Dirno, dont l’agent balisait un véhicule en panne qui tractait une caravane sur la bande d’arrêt d’urgence a été percuté par une voiture immatriculée en Belgique, heurtée à son tour par l'arrière par une voiture immatriculée en Haute-Normandie, un peu après villeudieu-les-Poêles.

Bilan : 5 blessés dont 4 graves, un homme âgé de 35 ans et trois enfants âgés de 8, 9 et 11 ans, évacués vers le CHU de Caen. Seuls les passagers et la conductrice de la voiture immatriculée en Belgique ont été blessés.

D’importants moyens de secours ont été déployés, 2 helicoptères, 3 ambulances du samu, 7 véhicules de sapeurs-pompiers.

L’autoroute a été fermée à la circualtion à ce niveau pendant plus de 6 heures, provoquant jusqu’à 26 kms de bouchons, alors que la circulation était déjà dense avec les premiers départs en vacances.

Fait aggravant, dans les bouchons, des voitures se sont mises à chauffer provoquant une série de pannes mécaniques. On a dénombré une quarantaine d’interventions pour les dépanneurs autoroutiers de voitures.