Le site GDE de Nonant le Pin n'ouvrira pas

De 14h30 à 16h30, les interventions se sont succédées à la tribune installée sur la piste de l'hippodrome. C'est, contraint de partir rapidement, Hervé Morin qui a ouvert le bal, affirmant que le bout du tunnel est en train de se dessiner, la cause est juste.

Noëlle Sandoz et Éric Puerari, respectivement présidents des associations Nonant Environnement et Sauvegarde des Terres d’Élevage, ont enchaîné, suivis par Émilie Dehault, porte parole du FRO, Front de Résistance de l'Orne qui a bloqué le site de Nonant. Puis par Jacques Carles, conseiller juridique des 2 associations.

La bataille juridique

Les 3 avocats des associations, maîtres Laurence Riouallon, Romain Carles et Alexandre Faro ont ensuite dressé un point aussi complet que possible de la situation : l'état préventif obtenu sur le site avant son exploitation, le site qui n'était pas exploitable lorsque GDE y a déposé des pneus, les 1000m3 de lixiviats déversés dans la nature, mais aussi les tentatives d'intimidation avec la demande par GDE de 16 millions d'euros d'indemnisation à quelques bloqueurs de son site devant les tribunaux d'Alençon et de Versailles.

Mais c'est aussi la situation hydrogéologique présentée par GDE (100m d'argile pour assurer l'étanchéité) qui est mise à mal : il y en aurait 30m tout au plus, sans certitude actuellement que ce soit bien de l'argile. Des analyses sont en cours par l'unité de géologie de l'université Pierre et Marie Curie.

De multiples intervenants

Puis d'autres intervenants ont pris la parole : Thierry Dereu administrateur de France Nature Environnement, un témoignage de Bartabas a été lu, puis Loïc Malivet président du syndicat des éleveurs à lu un message de Bertrand Bélinguier président de France Galop, puis Jean-Pierre Viel, puis plusieurs témoignages filmés ont été diffusés : celui de Thierry Ardisson, de la cavalière Pénélope Leprévost, de José Bové et de l'ex ministre de l'écologie Delphine Batho.

Retour sur scène pour ensuite les témoignages de politiques : l'eurodéputée EELV Karima Déli, Yanic Soubien, le Front de Guache, Laurent Beauvais président du conseil régional de Basse-Normandie, qui a regretté et regrette encore qu'aujourd'hui le Conseil régional soit la seule collectivité aux côtés des anti GDE.

L'annonce d'Yves Goasdoué

Le site GDE de Nonant le Pin n'ouvrira pas. L'effet de tenaille entre les juridictions administratives et judiciaires est tel, qu'on voit bien que l'on s'achemine vers une décision qui dira qu'on ne devait pas faire cela : c'est sans nul doute député de la 3ème circonscription de l'Orne Yves Goasdoué (apparenté PS) qui avec cette déclaration, aura le plus retenu l'attention.

Et le député de poursuivre le risque c'est de voir GDE déployer des contentieux indemnitaires à l'encontre des contribuables, c'est à dire sur notre dos. On m'avait demandé de ne pas le dire, mais je vous explique pourquoi il existe en ce moment des discussions entre le Ministère de l'écologie, celui de l'Intérieur, et Bercy pour ne pas que GDE vienne plumer le contribuable français. Yves Goasdoué :

Le site GDE de Nonant le Pin n'ouvrira pas Impossible de lire le son.

Malgré l'évacuation des opposants au site il y a maintenant plus de 8 mois, l'exploitation industrielle de celui-ci n'a jamais pu débuter, tant la situation est engluée dans un imbroglio judiciaire.

Le droit français de l'environnement se construit à Nonant

Son autorisation d'exploitation, accordée par le tribunal administratif de Caen à l'encontre, à l'époque, de la décision du préfet de l'Orne, est même désormais contestés dans le cadre d'une tierce opposition devant la cour administrative de Nantes : c'est une première en France, permise par le Conseil d’État suite à la mobilisation des avocats des Anti-GDE. Maître Alexandre Faro :

Le site GDE de Nonant le Pin n'ouvrira pas Impossible de lire le son.

Pour maître Faro, le site GDE de Nonant le Pin est devenu l'un des sites les plus surveillés de France (ndlr : par l'administration).

Les procédures en cours sont innombrables

Maître Laurence Riouallon, avocate des anti-GDE, a aussi annoncé ce samedi qu'un autre préfet de l'Orne (Jean-Christophe Moraud) et que les responsables de la DREAL de Basse-Normandie allaient être entendus par le juge d'instruction du TGI d'Argentan pour leur implication dans cette affaire.

Enfin, la même avocate annonce que le parquet financier de Paris s'est montré très intéressé et l'a écouté longuement sur l'implication dans ce dossier du président DVD du Conseil de l'Orne et ancien Ministre du budget Alain Lambert.

Pétition à Ségolène Royal

La ministre de l'écologie n'a pas répondu aux courriers que lui ont déjà envoyé les anti GDE. Pour essayer de se faire entendre, ils ont donc décidé de lui envoyer une image : un dessin réalisé par le caricaturiste Emmanuel Chaunu, qui a agrémenté ce samedi après-midi ce ses illustrations. L'image à Ségolène Royal a été signée sous forme de pétition par les anti GDE qui étaient présents, ce samedi après-midi.