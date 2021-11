Lagos (AFP). Nigeria: des dizaines de morts dans les attentats-suicides de Boko Haram près de Maiduguri

Des dizaines de personnes ont été tuées vendredi par six kamikazes lors d'une attaque des islamistes de Boko Haram à Zabarmari, près de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria, a affirmé samedi l'armée nigériane. "Un total de six kamikazes se sont fait exploser faisant des dizaines de morts et de nombreux blessés, un soldat a également été tué", a affirmé l'état-major de l'armée dans un communiqué, au lendemain d'une attaque du groupe islamistes dans la banlieue de Maiduguri.

