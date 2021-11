Paris (AFP). La canicule au rendez-vous des premiers grands départs en vacances

La canicule sévissait à nouveau vendredi pour les premiers grands départs en vacances, avec des températures maximales orientées à la hausse dans une grande partie de la France et 51 départements désormais en alerte orange. Des pointes voisines de 40 degrés sont de nouveau à prévoir, selon Météo-France: du Sud-Ouest à l'Ile-de-France, du Nord-Est au Lyonnais, les températures maximales devraient se situer entre 36 et 39 degrés (elles ont varié de 30 à 35 jeudi). Selon l'organisme de la prévision, l'épisode caniculaire qui touche le pays depuis mardi devrait se prolonger jusqu'en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine dans l'Est. Dans l'immédiat, le pays ne devrait pas passer en vigilance rouge, toutes les régions n'étant pas concernées, a indiqué sur RMC-BFM TV la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a cependant renouvelé ses messages de précaution, car "plus le temps passe, plus les risques (pour la santé) apparaissent". Jeudi, le thermomètre est monté à 30°C à Paris, 33°C à Lyon, 36°C à Nancy ou Strasbourg. En revanche, dans le quart nord-ouest, des orages ont fait redescendre le mercure. - Routes congestionnées, trains en retard - Cette vague de chaleur est malvenue pour les nuées de vacanciers qui doivent prendre la route pour les premiers grands départs de l'été. Les journées de vendredi et samedi sont classées rouge par Bison Futé en Ile-de-France et autour de Lyon, orange ailleurs, alors que les vacances commencent aussi pour les Belges et une partie des Néerlandais. Bison Futé recommande d'éviter de quitter les métropoles vendredi entre 15H00 et 20H00 (Paris entre 14H00 et 22H00), et samedi entre 09H00 et 14H00. La préfecture de police de Paris préconise aussi de différer les déplacements en raison d'un nouvel épisode de pollution à l'ozone, généré par les grandes chaleurs, qui pourrait se prolonger samedi. Des brumisateurs devraient être disponibles sur les aires d'autoroutes. Des patrouilles vont circuler sur le réseau routier hors autoroute pour pouvoir porter secours aux automobilistes, a indiqué Mme Touraine, qui a demandé à la SNCF d'être aussi "sur le pont" ce week-end. Car les voyageurs qui préfèrent le train risquent de ne pas être épargnés, la SNCF prévoyant de nouveaux retards dus aux mesures de sécurité prises en raison des températures caniculaires. La forte chaleur a privé d'électricité jeudi 3.000 foyers près de Lyon, après un problème sur un transformateur EDF. A l'usine PSA de Sochaux, la CGT a engagé une procédure de "danger grave et imminent". "C'est l'horreur: il n'y a pas de clim, pas de fenêtres, que des verrières non teintées", a expliqué la déléguée Elisabeth Colino. Vendredi, le député communiste du Nord Jean-Jacques Candelier a prôné la mise en place d'"un droit de retrait" au travail en cas de température supérieure à 35°C - Appels à la prudence - En Haute-Savoie, la préfecture a mis en garde contre des "conditions dangereuses" en haute montagne. Sur le front sanitaire, aucun problème majeur n'a été signalé, mais les pouvoirs publics renouvellent les appels à la prudence, avec un spot télé et radio diffusé depuis vendredi. "Pour éviter le coup de chaleur, adoptez les bons gestes", dit le bulletin, en déclinant les conseils: manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, boire beaucoup d'eau, pas d'alcool, fermer les volets en journée, prendre des nouvelles de ses proches Les pompiers font plus de sorties, mais les services d'urgence ne sont pas beaucoup plus sollicités, a souligné Mme Touraine, qui a "demandé aux hôpitaux de maintenir leur capacité d'accueil" en ces périodes de congés.

