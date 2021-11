Vienne (AFP). Nucléaire: l'AIEA juge qu'il faut encore travailler pour un accord avec l'Iran

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a estimé vendredi, après une visite de son chef à Téhéran, que les deux parties avaient une "meilleure compréhension" sur leur coopération mais qu'il fallait encore "plus de travail" pour régler les questions en suspens. "Je crois que les deux parties ont une meilleure compréhension () mais plus de travail est nécessaire", a déclaré le chef de l'AIEA, Yukiya Amano, après une visite cruciale à Téhéran où il a notamment rencontré le président Hassan Rohani. M. Amano a effectué jeudi cette visite d'une journée à Téhéran alors que les grandes puissances et l'Iran tentent de conclure à Vienne un accord historique sur le nucléaire iranien. Le diplomate japonais a eu également des entretiens avec Ali Shamkhani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. "L'objectif de la visite était d'avancer le travail pour le règlement des questions en suspens concernant le programme nucléaire de l'Iran, notamment des clarifications en ce qui concerne la possible dimension militaire (PMD)", selon un communiqué. La PMD est un des aspects les plus délicats des négociations. L'AIEA soupçonne Téhéran d'avoir mené des recherches au moins jusqu'en 2003 pour se doter de la bombe atomique, et cherche à avoir accès aux scientifiques impliqués, ainsi qu'aux documents et sites qui pourraient avoir abrité ces recherches. Téhéran a toujours démenti avoir voulu ou vouloir se constituer un arsenal militaire nucléaire, affirmant que les documents sur lesquels se base l'AIEA sont des faux. L'AIEA est appelée à jouer un rôle majeur de contrôle et de vérification en cas d'accord entre Téhéran et les grandes puissances. Cet accord verrait le programme nucléaire iranien placé sous étroit contrôle international, en échange d'une levée des sanctions contre Téhéran.

