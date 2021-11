Paris (AFP). Troisième jour de canicule en France, la moitié du pays en alerte

Les températures caniculaires s'abattent jeudi pour la troisième journée consécutive sur la France dont la moitié des départements sont désormais en alerte. Depuis mercredi en fin d'après-midi, la vigilance orange pour la canicule concerne désormais 47 départements, soit sept de plus que le matin. Les départements suivis sont ceux de la région Alsace, les Ardennes, l'Isère, la Moselle, la Savoie et la Haute-Savoie, ainsi que ceux d'Auvergne, Bourgogne, France-Comté, Ile-de-France, Limousin, auxquels s'ajoutent l'Ain, l'Aisne, l'Aube, le Cher, la Dordogne, l'Indre, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Nord, le Rhône et les Vosges. L'épisode caniculaire va s'étendre progressivement aux régions de l'Est, gagnant notamment Rhône-Alpes, selon Météo-France. Les températures maximales prévues jeudi resteront de l'ordre de 35 à 39°C. Un fléchissement temporaire des maximales de quelques degrés est attendu dans la journée sur un axe allant de l'Aquitaine à l'Ile-de-France et la Picardie. Mercredi, des records de température ont été battus à Roissy, Nemours, Troyes, Evreux, Beauvais, Rouen, Amiens, Lisieux, Dieppe, Boulogne-sur-Mer, Melun où les fontaines étaient prises d'assaut par petits et grands et les pelouses ombragées des jardins publics très prisées. Paris a frôlé les 40 degrés, avec 39,7°, la température la plus élevée dans la capitale depuis 1947. Dans la capitale, la canicule a provoqué une rupture de l'alimentation électrique en milieu d'après-midi près de la gare Saint-Lazare, où le trafic a été "fortement perturbé" pendant environ une heure, selon la SNCF. - Alerte à la pollution - Dans l'Ouest, l'alimentation électrique a été rétablie après une rupture liée aux fortes chaleurs qui avait privé de courant un million de foyers. Autre conséquence prévisible, en l'absence de vent, la chaleur s'est accompagnée d'un nouvel épisode de pollution à l'ozone (1er niveau) à Paris et dans la région Rhône-Alpes. La maire de Paris Anne Hidalgo et le président de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, ont demandé "le contournement de l?Ile-de-France par les poids-lourds de transit et d?abaisser les limitations de vitesse sur les grands axes". Le préfet de police a souligné qu'"en l'absence de dépassement du seuil d'alerte", il n'était pas "en mesure de prendre des mesures restrictives de circulation". Il a appelé à prendre en compte les "recommandations pour limiter les sources de pollution" (abaissement de la vitesse de 20 km/h, contournement du trafic de transit). On s'attend en outre à beaucoup de monde sur les routes ce week-end, début des vacances estivales. Vendredi et samedi sont deux journées classées rouge en Ile-de-France. La chaleur a aussi des conséquences sur les quantités d'eau. Dans trois communes rurales d'Indre-et-Loire, des bouteilles d'eau ont été distribuées aux habitants en raison de la baisse du réservoir d'eau les alimentant. De son côté, Manuel Valls a appelé à la "solidarité" qui doit "jouer à plein" face à la canicule. "Il ne faut bien sûr "céder à aucun affolement", a dit le Premier ministre lors d'une visite à l'Institut médicalisé de l'Association Notre-Dame de Joye à Paris (XIVe arrondissement).

