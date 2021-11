Paris (AFP). La moitié de la France sous une chaleur caniculaire

Quarante-sept départements en alerte canicule et des records en vue en Ile-de-France, Champagne, Bourgogne et Périgord: la vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la France s'est étendue mercredi et pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Manuel Valls a appelé à la "solidarité" qui doit "jouer à plein" face à la canicule. "Il ne faut bien sûr "céder à aucun affolement", a-t-il dit lors d'une visite à l'Institut médicalisé de l'Association Notre-Dame de Joye à Paris (XIVe arrondissement). La vigilance orange pour la canicule concerne désormais 47 départements, soit sept de plus que mercredi matin, a indiqué Météo-France en milieu d'après-midi. Les nouveaux départements suivis sont ceux de la région Alsace, les Ardennes, l'Isère, la Moselle, la Savoie et la Haute-Savoie, la vigilance orange étant déjà en vigueur en Auvergne, Bourgogne, France-Comté, Ile-de-France, Limousin, ainsi que dans l'Ain, l'Aisne, l'Aube, le Cher, la Dordogne, l'Indre, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Nord, le Rhône et les Vosges. Mercredi après-midi, les températures ont souvent frôlé les 40 degrés. Météo-France a relevé 39 degrés à Paris, 38 à Clermont-Ferrand et à Troyes, 37 à Orléans. - Records absolus à Boulogne-sur-mer et Dieppe - Selon des données provisoires de Météo-France, Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) avec 35,1 degrés et Dieppe (Seine-maritime) avec 37,3 ont battu leur record absolu de température. La préfecture de la Loire a décidé de placer la consommation d'eau dans le département sous "vigilance" en raison du déficit pluviométrique et des températures élevées, première mesure de ce genre depuis le début de la vague de chaleur mardi. A Paris, la canicule a provoqué une rupture de l'alimentation électrique en milieu d'après-midi près de la gare Saint-Lazare, où le trafic a été "fortement perturbé" pendant environ une heure, a indiqué la SNCF. L'épisode caniculaire va s'étendre progressivement jeudi aux régions de l'Est, gagnant notamment Rhône-Alpes, selon Météo-France. Sur les 47 départements en alerte orange canicule, les températures maximales prévues jeudi resteront de l'ordre de 35 à 39°C. Un fléchissement temporaire des maximales de quelques degrés est attendu dans la journée sur un axe allant de l'Aquitaine à l'Ile-de-France et la Picardie. Dans la nuit de mardi à mercredi, le thermomètre n'était pas redescendu en dessous des 20 degrés dans de nombreuses agglomérations. Le ministère de la Santé a indiqué mercredi que les préfectures de 40 départements avaient d'ores et déjà déclenché le niveau 3 (alerte) de leur plan canicule (communication sur les gestes préventifs, surveillance à distance des personnes âgées isolées). "L'épisode caniculaire s'annonce durable, puisqu'il est probable qu'il se prolonge jusqu'en fin de semaine", a confirmé Météo France. Si tôt en ce début d'été, un phénomène d'une telle intensité et aussi long n'avait pas été observé depuis 1952, selon Météo France. On parle de canicule quand des températures très élevées sont observées pendant au moins trois jours consécutifs, de jour comme de nuit, une situation éprouvante pour les organismes. Mal anticipée, la canicule de l'été 2003 avait fait au total plus de 19.000 morts. - Pollution à l'ozone à Paris et en Rhône-Alpes - Dans la capitale, en l'absence de vent, la chaleur s'est accompagnée mercredi d'un nouvel épisode de pollution à l'ozone (1er niveau), qui touchait aussi la région Rhône-Alpes.

