Paris (AFP). Popularité: Hollande progresse à 21% (+1), Valls recule à 26% (-2)

La cote de popularité de François Hollande progresse d'un point en juillet, à 21% d'opinions positives, tandis que celle de Manuel Valls recule de deux points, à 26%, selon un sondage YouGov publié jeudi. D'après cette étude pour le Huffington Post et iTELE, 72% des personnes interrogées (-2), portent un jugement "défavorable" sur l'action de François Hollande comme président de la République. 7% n'ont pas d'avis. Les jugements négatifs sont stables pour le Premier ministre, Manuel Valls, à 64%; 10% des personnes interrogées ne se prononcent pas. 19% (stable) ont un avis favorable sur l'action du gouvernement, et 74% (-1) un avis défavorable; 7% n'ont pas d'opinion. Sondage réalisé en ligne entre le 24 et le 25 juin, auprès d'un échantillon de 1006 personnes, représentatif de la population française. Méthode des quotas.

