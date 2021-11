J-365 avant le grand départ du Tour de France dans la Manche !

Ce jeudi 2 juillet 2015, 5 comptes à rebours seront lancés à Granville, La Glacerie, Saint-Lô, Sainte-Marie-du-Mont et bien évidemment au Mont-Saint-Michel, lieu de départ du Tour 2016, le 2 juillet 2016.

Une opération de communcation hautement symbolique en présence des élus locaux, départementaux et régionaux.

A 9h, au rond-point de La Glacerie le président de la Communauté urbaine de Cherbourg, Benoît Arrivé (à droite du panneau), et les élus de la CUC, ont donné le top départ de ce compteur. Il y avait là notamment les maires de Querqueville et Tourlaville, qui seront traversées par les coureurs. "En septembre prochain, ASO viendra finaliser le passage du Tour sur notre territoire au niveau des parkings, des tracés et des travaux à effectuer, pour que le 3 juillet 2016 tout soit prêt pour accueillir la plus grande course cycliste du monde" a précisé le président (photo Louis Leterrier)

A Sainte-Marie-du-Mont, arrivée remarquée de Jean Quétier, maire de Sainte-Mère-Eglise, à vélo, en compagnie de ses collègues du club cyclotouriste de Picauville... C'est Henri Millet, maire de Sainte-Marie, qui a donné le coup d'envoi du décompte, à un an de l'arrivée à Utah Beach. (photo Eric Guerrier)

Au Mont-Saint-Michel, Laurent Beauvais, Président de région, Phillipe Bas, Président du conseil départemental et Jean François Le Grand, président de l'association Grand Départ dans la Manche 2016 ont déclenché le décompte, ce midi.