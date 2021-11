Sortir dans le Calvados : jeudi 2 juillet

Jusqu'à mercredi, c'est la 25ème édition des Virevoltés à Vire. Retrouvez une cinquantaine de spectacles représentant diverses façettes des arts de la rue. Pour fêter ses 25 ans, Les Virevoltés auront le plaisir d'accueillir une compagnie de cirque de renommée internationale. Retrouvez le programme complet sur Les Virevoltés



Tout ce week-end, c'est la 8ème édition de la Trouvillaise à Trouville-sur-Mer. Un événement forme et convivialité pour les femmes. C'est le week-end consacré exclusivement à votre bien-être. De nombreuses activités vous seront proposées : courses de loisirs, massages, détentes, zumba et fitness. Toutes les infos sur Calvados Tourisme



Samedi, c'est la Fête des Passions à Ouistreham. Au programme : randonnée, déjeuner partagé, atelier de cuisine, spectacles de théâtre et de danse, projection d'un documentaire et concert. C'est ce samedi de 10h à 22h30 au Centre Socioculturel de Ouistreham Riva-Bella. Plus d'infos sur Ouistreham Riva-Bella