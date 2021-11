Paris (AFP). La canicule s'étend, 47 départements en vigilance orange

La vigilance orange pour la canicule concerne désormais 47 départements, soit sept de plus que mercredi matin, a indiqué Météo-France. Les nouveaux départements suivis sont ceux de la région Alsace, les Ardennes, l'Isère, la Moselle, la Savoie et la Haute-Savoie, la vigilance orange étant déjà en vigueur en Auvergne, Bourgogne, France-Comté, Ile-de-France, Limousin, ainsi que dans l'Ain, l'Aisne, l'Aube, le Cher, la Dordogne, l'Indre, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Nord, le Rhône et les Vosges.

