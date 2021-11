Rouen : 6 000€ atteints pour l'Usine à Pâtes

Ce projet émane d'un groupe d'amis qui se sont, pour la plupart, rencontrés lors des manifestations lycéennes en 2006. "Ça s'appelle l'Usine à Pâtes mais ça n'a rien d'une entreprise, il n'y a pas de chef, pas de salariés, juste une bande d'amis", explique Pierre, membre de l'association. Le but de la nouvelle structure : distribuer gratuitement les pâtes à un réseau d'amis. Les membres sont passés par le site de crowdfunding Ulule pour réunir les 6 000€ qui serviront à financer l'achat de machines et une partie des travaux qui sont en cours. La somme étant réunie, ils espèrent récolter 1 500€ supplémentaires : "Si on arrive à réunir 1 500€, ça nous permettra d'assurer la production de deux tonnes de pâtes soit deux années de distributions gratuites", précise-t-il.

Un projet qui n'a pas vocation au profit : "Les pâtes seront distribuées à nos 'amis', des personnes avec qui on a une complicité, et à des luttes collectives quelles qu'elles soient. Ça ne nous intéresse pas d'en distribuer à des inconnus. Une petite marge sera réalisée mais sans logique marchande".