Medan (Indonésie) (AFP). Crash aérien en Indonésie: le bilan monte à 141 morts

Le bilan de l'accident d'avion militaire qui s'est écrasé mardi en Indonésie dans une zone habitée de la ville de Medan est monté à 141 morts, selon un nouveau bilan mercredi, tandis que les recherches d'autres victimes se poursuivaient. "Nous avons récupéré 141 corps", a déclaré à l'AFP Agustinus Tarigan, un porte-parole de la police de Medan, troisième ville d'Indonésie, située dans le nord de l'île de Sumatra. Un précédent bilan faisait état d'au moins 116 morts. L'avion, un Hercules C-130 vieux de 51 ans, s'était écrasé mardi peu après son décollage dans une zone résidentielle nouvellement construite dans cette métropole de deux millions d'habitants, percutant un hôtel et un salon de massage. L'appareil a été presque entièrement détruit, ses ailes étant les seules parties reconnaissables après le drame. De nombreux passagers de l'avion, qui transportait 122 personnes, seraient des membres de familles de militaires et des femmes. Le chef de l'armée de l'air avait indiqué la veille qu'il n'y avait aucun survivant parmi les occupants de l'avion. Les autorités ont confirmé jusqu'ici la mort de trois personnes au sol. Les équipes de secours déblayaient mercredi des montagnes de débris avec des engins de chantier, en recherchant d'autres victimes. Des corps continuaient d'arriver dans un hôpital de Medan. Jusqu'ici, 45 personnes ont été identifiées -- 30 personnels de l'armée de l'air, six militaires et neuf civils -- a précisé M. Tarigan. Les opérations d'identification d'autres victimes étaient en cours. Cette catastrophe met une nouvelle fois en exergue le médiocre bilan de l'Indonésie en matière de sécurité aérienne. Il s'agit du sixième accident mortel d'un avion militaire au cours de la dernière décennie. Et c'est la deuxième fois que Medan est touchée par une telle catastrophe. En 2005, un avion de la compagnie locale Mandala Airlines s'était écrasé peu après son décollage dans une zone densément peuplée, faisant au moins 150 morts au total. En avril, un avion de chasse F-16 avait pris feu au moment du décollage sur une base militaire à Jakarta, contraignant le pilote à sauter de l'appareil en flammes. Il s'en était sorti avec des blessures légères. En décembre 2014, un avion de la compagnie AirAsia s'était abîmé en mer de Java une demi-heure après son décollage de la ville de Surabaya, en direction de Singapour, tuant les 162 personnes à son bord, pour l'essentiel des Indonésiens.

