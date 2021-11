Medan (Indonésie) (AFP). Indonésie: le bilan du crash d'un avion militaire monte à 142 morts

Le bilan du crash d'un avion de l'armée de l'air indonésienne mardi dans une zone habitée de la ville de Medan est monté à 142 morts mercredi, tandis que les recherches d'autres victimes se poursuivaient dans les débris. L'appareil, un Hercules C-130 vieux de 51 ans avec 122 personnes à bord, avait décollé d'une base aérienne de Medan et s'est écrasé peu après dans une zone résidentielle nouvellement construite dans cette métropole de deux millions d'habitants. Le bilan s'élève à 142 morts, a indiqué la police de Medan, troisième ville d'Indonésie, située dans le nord de l'île de Sumatra. L'avion a été presque entièrement détruit après avoir percuté un hôtel et un salon de massage, ses ailes étant les seules parties encore reconnaissables dans les décombres. De nombreux occupants seraient des membres de familles de militaires et des femmes. Il n'a pas été établi jusqu'ici combien de personnes au sol ont péri dans l'accident. Des corps de victimes continuaient d'arriver à la morgue d'un hôpital de Medan où les opérations d'identification se poursuivent. Des secouristes, policiers et militaires évacuaient les débris sur les lieux du crash, au milieu de gravats et blocs de béton. Une partie d'un immeuble de trois étages a été réduite en ruines et l'intérieur calciné. - "La peur de ma vie" - Un habitant témoin du désastre a décrit mercredi à l'AFP des scènes terrifiantes lorsque l'avion volant à basse altitude s'est écrasé à la mi-journée contre un bâtiment, provoquant "des flammes aussi hautes qu'un immeuble de quatre étages". "Tout le monde criait et paniquait", a raconté Tumpak Naibaho, un réparateur de pneus âgé de 27 ans, ajoutant que des centaines de personnes se trouvaient dans cette zone au moment de l'accident. "Je pensais que c'était une attaque terroriste ou quelque chose comme ça. J'ai vu un homme dont les vêtements étaient en feu tituber dans les débris. Son visage était recouvert de sang, de poussière et cendres", a-t-il raconté. "J'ai eu la peur de ma vie, je croyais que j'allais mourir", a-t-il dit. Cette catastrophe met une nouvelle fois en exergue le médiocre bilan de l'Indonésie en matière de sécurité aérienne. Il s'agit du sixième accident d'avion militaire mortel au cours de la dernière décennie. Au lendemain du drame, le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné une révision complète des équipements militaires vieillissants de ce pays d'Asie du Sud-Est. "J'ai chargé le ministre de la Défense et le chef des forces armées de procéder à une réorganisation profonde de la gestion des équipements militaires", a déclaré le président, surnommé Jokowi. La cause de l'accident n'a pas été établie jusqu'ici, mais le chef de l'armée avait indiqué mardi que le pilote avait demandé à retourner à la base après son décollage, sans doute en raison d'un problème de moteur. C'est la deuxième fois que Medan est touchée par une telle catastrophe. En 2005, un avion de la compagnie locale Mandala Airlines s'était écrasé peu après son décollage dans une zone densément peuplée, faisant au moins 150 morts au total. Et cet accident s'était produit dans la même rue que le crash de mardi -- Jalan Jiman Ginting. En avril, un avion de chasse F-16 avait pris feu au moment du décollage sur une base militaire à Jakarta, contraignant le pilote à sauter de l'appareil en flammes. Il s'en était sorti avec des blessures légères.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire