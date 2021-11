Paris (AFP). Airbus décroche une commande géante de 18 milliards de dollars en Chine pour 75 A330

L'avionneur européen Airbus a signé mardi à Paris une très importante commande en Chine de 75 exemplaires de ses gros porteurs A330, pour un montant total de 18 milliards de dollars (16,1 milliards d'euros). La holding publique d'achat d'avions China Aviation Supplies (CAS) a signé un "accord général" portant sur "45 avions de la famille A330", a précisé Airbus dans un communiqué. Le Premier ministre, Manuel Valls, a indiqué qu'il s'agissait de commandes fermes, ce qu'a confirmé à l'AFP un porte-parole d'Airbus. Par ailleurs, Airbus et CAS ont conclu un protocole d'accord pour 30 A330 supplémentaires. La répartition entre les différents modèles de la gamme A330 (selon le nombre de sièges et la motorisation) n'a pas été précisée, mais le montant total de ces commandes est estimée à 18 milliards de dollars au prix catalogue, selon le porte-parole d'Airbus. Le contrat a été signé lors d'une cérémonie entre le patron d'Airbus, Fabrice Brégier, et le patron de CAS, Li Hai, dans le cadre de la visite de trois jours en France du Premier ministre chinois, Li Keqiang. "Ces commandes constituent un nouveau vote de confiance envers notre famille A330, qui comprend déjà les gros-porteurs les plus prisés en Chine" a déclaré Fabrice Brégier, cité dans le communiqué. Plus de 150 appareils de la gamme A330 sont actuellement en service en Chine. Dans le monde, plus de 1.100 appareils de ce type sont exploités par plus de 110 opérateurs, ajoute Airbus. Un second accord portant sur l'ouverture en 2017 à Tianjin d'une ligne d'assemblage de cabines d'A330 doit être signé jeudi, lors de la visite de M. Keqiang au siège d'Airbus à Toulouse. L'avionneur européen dispose déjà sur place d'une usine d'assemblage de son moyen-courrier A320. La nouvelle ligne permettra de réaliser la finition de deux A330 par mois.

