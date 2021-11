Patrice Garande : "J'attends encore cinq recrues"

D'habitude à Malherbe, l'effectif est quasi au complet pour la reprise. Ce n'est pas le cas cette année. Est-ce de nature à vous inquiéter ?

"Pas du tout. Je suis content du recrutement jusqu'à présent et je sais que nous avons trois pistes sérieuses pour deux attaquants et un milieu de terrain. Derrière, je souhaiterais encore deux autres joueurs : un attaquant et un milieu. J'ai bon espoir que pour notre stage à Carnac qui commence à la fin de la semaine, je pourrai emmener avec moi, deux de ces recrues. Aucun club n'a bouclé son effectif. On est loin d'être en retard".

Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que vous ne soyez pas au complet ?

"Par rapport à l'an dernier, on vise des recrues au niveau plus confirmé. Donc il y a plus de concurrence et ça prend plus de temps. Ce qui me rassure c'est qu'on a un atout : Malherbe est attractif. Et puis je suis satisfait des jeunes que nous avons engagés. Pour rappel, Ngolo Kanté ou Hervé Bazile venaient du National".

La présence de Ngolo Kanté peut-elle perturber le groupe ?

"Je ne pense pas. Des négociations sont en cours avec des clubs. A l'heure actuelle, Ngolo Kanté est un joueur du Stade Malherbe donc il est logique qu'il reprenne avec l'ensemble du groupe. D'autant que pour l'instant il s'agit surtout d'une remise à niveau physique".