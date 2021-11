The Voice Tour à Alençon

Ce vendredi, à l'occasion du concert THE VOICE Tour à l'Anova d'Alençon avec Tendance Ouest, retrouvez 3 talents de la tournée en dédicace place de la Madeleine à Alençon sur le camion Tendance Ouest de 16h30 à 17h30.



Et ce vendredi et ce samedi c'est le grand déballage du centre ville d'Alencon avec plus de 100 magasins et de nombreuses animations. Ce vendredi il y aura 2 places à gagner pour THE VOICE Tour toutes les 2h sur Tendance Ouest.



Optez pour un dimanche sportif en assistant ou en participant aux Foulées de la Voie Verte. Vous pourrez en découdre sur 2 parcours comme nous l'explique Vincent Geslain, Directeur du Comité Départemental du tourisme SON Sur place profitez du village de la course au lac du pays mêlois au Mêle-sur-Sarthe avec transport par navette. Retrouvez toutes les informations pratiques sur Foulées de la Voie Verte