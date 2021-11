Sortir dans l'Orne : mercredi 11 mars

Au Mêle sur Sarthe, dans le cadre du festival Printemps de la Chanson, l'ODC de l'Orne programme Jules et le Vilain Orchestra. Jules, un chanteur-guitariste, débordant d'énergie accompagné de 3 musiciens. C'est ce jeudi à 20h30, salle Daniel Rouault. L'entrée varie entre 3,50€ et 8€.



A Alençon, dans le cadre du Printemps des poètes, l'association Signer Ensemble propose un spectacle bilingue Français / Langue des Signes de maître Gims à Rimbaud en passant par La bohème de Charles Aznavour, le tout entrecoupé de comptines pour enfants. L’intégralité du spectacle est accessible au public sourd et au public entendant. C'est ce vendredi à 20h30 à la Maison de la Vie Associative. L'entrée est à 1€.



Le festival international du cirque de l'Orne revient ce week-end à Montilly-sur-Noireau pour sa 12e édition. Un casting d’artistes parmi les plus talentueux. Représentations ce samedi à 20h30 et dimanche à 15h30, avec final pyrotechnique. Comptez entre 11 et 26€ la place.