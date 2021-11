Sortir dans l'Orne : jeudi 19 mars

Le Mammobile 61 est en ce moment dans le canton du Mêle-sur-Sarthe. Il offre la possibilité à toutes les Ornaises âgées de 50 à 74 ans de passer gratuitement une mammographie afin de permettre le dépisatge précoce du cancer du sein. Retrouvez le Mammobile 61 jusqu'à demain sur le parking du lac du Mêle-sur-Sarthe.



Samedi, les artistes de «Stars 80» seront sur la scène du parc Anova d'Alençon. Avec encore plus de musiques et d'images pour chanter, danser et voyager à travers 10 années de folies. C'est à 20h. Plus d'infos sur www.anova-alenconexpo.com



Ce dimanche participez au concours national de tripes et d'andouilles à la Ferté Macé au CFTA, 25 rue Pierre-Neveu. Concours ouvert à tous les charcutiers, bouchers, restaurateurs, salariés et apprentis. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire.