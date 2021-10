Sortir dans l'Orne : jeudi 29 janvier

Dernier jour aujourd'hui, pour profiter du passage du Mammobile 61 à Sées. Cet équipement mobile offre la possibilité à toutes les ornaises âgées de 50 à 74 ans de passer gratuitement une mammographie. Mesdames, rendez-vous ce jeudi sur la place de la 2e DB pour vous faire dépister.



Ce samedi, est organisée à Alençon, une animation musique ça me dit avec le concert de Pica Pao. Ce sont 7 jeunes musiciens passionnés de musique brésilienne, utilisant des instruments modernes mais aussi traditionnels. Rendez-vous à 15h à la Médiathèque Aveline, l'entrée est gratuite.



Samedi soir, c'est la 7ème nuit cajun de Boissy-Maugis, entre Mortagne au Perche et Rémalard. C'est samedi à partir de 21h à la salle des fêtes de Boissy-Maugis. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et c'est 8€ pour les autres.