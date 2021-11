Bruxelles (AFP). Grèce: téléconférence de l'Eurogroupe mardi à 17H00 GMT

Les ministres des Finances de la zone euro vont s'entretenir par téléphone mardi soir pour discuter de la demande par la Grèce d'un programme d'aide sur deux ans permettant de couvrir ses besoins financiers tout en restructurant sa dette, a indiqué le patron de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. "Téléconférence extraordinaire de l'Eurogroupe à 19H00, heure de Bruxelles, pour discuter de la demande d'aide officielle faite par le gouvernement grec et reçue cet après-midi", a indiqué M. Dijsselbloem sur son compte Twitter. La Grèce a proposé mardi à ses créanciers de conclure avec le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds de soutien de la zone euro, un accord sur deux ans permettant de couvrir ses besoins financiers tout en restructurant sa dette, a indiqué le bureau du Premier ministre Alexis Tsipras. Le gouvernement explique "rester à la table des négociations" en dépit de l'organisation dimanche d'un référendum sur les discussions avec les créanciers et avoir "proposé aujourd'hui" un accord au MES sur deux ans "pour la couverture complète de ses besoins financiers et la restructuration de la dette". Interrogé par l'AFP, le MES a refusé de commenter. La réunion impromptue de l'Eurogroupe arrive quelques heures avant l'expiration, côté européen, du deuxième plan d'aide pour la Grèce, en vigueur depuis 2012, et un remboursement au FMI, que le pays a annoncé qu'il n'honorerait pas. Il devrait donc se retrouver en situation de défaut de paiement. Avec la fin programmée du plan d'aide, la Grèce doit perdre accès mardi à minuit à quelque 16 milliards d'euros d'aide des Européens, a indiqué mardi une source proche des discussions.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire