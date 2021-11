21 millions d'euros pour transformer la gare de Rouen

Pendant ces six prochains mois, la SNCF devrait en prendre pour son grade, campagne électorale oblige. Mais pour l'heure, la société a été mise en lumière, mardi 30 juin, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Votre gare vit, votre gare change à Rouen. Le but de l'opération : présenter aux 40 000 usagers quotidiens de la gare de Rouen les travaux d'aménagement qui vont transformer cette dernière. Coût total du projet : 21 millions d'euros, cofinancés par la Région (8,5 millions d'euros), la Métropole (4 millions d'euros) et la SNCF (8,5 millions d'euros).

Plus confortable

La gare rénovée présentera un nouveau hall entièrement refait, plus lumineux. "Des espaces d'attente plus confortables, avec prises électriques, vont y être aménagés", annonce Nathalie Buisson, directrice des gares de Haute et Basse-Normandie. La wifi y sera gratuite et illimitée.

Plus pratique

Accéder aux quais via les escaliers peut être vite difficile pour les personnes âgées ou handicapées. "Trois ascenseurs vont être installés. Cela va améliorer l'attractivité de la gare." De nouveaux commerces pourraient d'ailleurs s'installer.

Plus sécurisé

Aux caméras d'exploitation - donnant uniquement sur les quais - vont succéder "60 caméras de vidéosurveillance", explique Alain Le Vern, directeur général Régions et Intercités SNCF.

Les travaux comprennent enfin le réaménagement du quartier de la gare afin de le mettre en valeur. Ce quartier sera promu comme "quartier des musées" avec notamment le musée de la céramique ou la tour Jeanne d'Arc. Ce réaménagement du quartier passe également par l'arrivée de la ligne T4 en septembre 2018 :"Cette nouvelle ligne permettra de renforcer l'attractivité de la gare et de toute la Métropole", assure Frédéric Sanchez.

Les travaux commenceront fin 2015 et dureront 22 mois. Rendez-vous donc fin 2017.