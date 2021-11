Téléphone aura aussi son album hommage

Les plus grands titres de Téléphone revisités par les artistes d’aujourd’hui et regroupés sur un album, voilà qui devrait ravir tous les fans du groupe mythique de rock français des années 80.

En parallèle, le label lance l’opération "Crache ta cover" à laquelle tous les groupes et artistes amateurs peuvent y participer, jusqu'au 22 juillet. Il suffit d’envoyer à Parlophone l'enregistrement de sa reprise d’un titre du groupe, choisi préalablement parmi tout le catalogue de Téléphone. Le gagnant sera ainsi présent sur le disque parmi les plus grands artistes.

Enfin, en novembre prochain, un nouveau Best of du groupe sera commercialisé sous la forme de deux intégrales CD et vinyle incluant des titres rares, inédits, versions démos et live.

Lien pour participer à "Crache ta cover" : www.crachetacover.fr