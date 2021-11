Le festival Beauregard et vos soirées en club ce week-end

Votre soirée concerts

Le festival« Beauregard » se poursuit à Hérouville-Saint-Clair ce soir avec 2MANYDJS, The Do, Sting, Julien Doré ou encore Florence and The Machine. Rendez-vous sur la billetterie du festival en vous connectant sur festivalbeauregard.fnacspectacles.com.

The Blood Brother se produisent au Tiffany à Vire.

Dans vos clubs

C'est la soirée « Dangerous » aux Planches à Deauville avec piscine ouverte, jeux gonflables, défilés de mode, show coiffure, body painting et tatouages.

A l'Agrion à Ver les 3 salles sont ouvertes pour la « Full Moon Party » avec des animations et l'entrée offerte avant 23h30.

Fêtez « La nuit des exams » au Milton à Baudre avec le Dj résident du Queen à Paris et des soirées Erasmus du Mix Club dans la Capitale. Entrée offerte avant 23h30.

Assistez également à la « Nuit des saisonniers » à l'Amirauté, le club du Casino de Cherbourg.



Au Koncept à Lessay c'est ambiance caliente avec striptease masculin et féminin pour ce premier week-end de l'été.

Bonne soirée en Normandie !