Normandie : les cinq présidents de Départements réunis dans l'Eure

Sébastien Lecornu a accueilli ses homologues normands Pascal Martin (Seine-Maritime), Jean-Léonce Dupont (Calvados), Alain Lambert (Orne) et Philippe Bas (Manche) sur ses terres. Une réunion de travail autour d'un "objectif triple : mettre en place des fonctionnements plus efficaces, moins coûteux et parvenir à une véritable harmonisation" des cinq politiques menées.

Deux pistes ont été approfondies par les cinq élus pour mutualiser les politiques et ainsi en réduire les coûts :

- La création d'un "club achat" pour grouper les commandes sur les fluides, l'électricité, les fournitures administratives, le mobilier afin de gonfler les volumes et les achats et de faire baisser mécaniquement les prix.

- Une refonte de la carte scolaire afin d'en faire une carte scolaire inter-départementale. Le but : imaginer une nouvelle sectorisation pour, qu'en cas de sureffectif d'un collège limitrophe d'un autre département, on envoie les élèves dans un collège du département voisin plutôt que de faire construire un nouvel établissement, dont les élus disent qu'il coûte en moyenne 16 millions d'euros.