Paris (AFP). Canicule: 26 départements en vigilance orange

Vingt-six départements du sud-ouest, du centre, de l'Ile-de-France et du centre-est sont désormais placés en vigilance orange en prévision d'un "épisode caniculaire précoce et durable" à partir de mardi 14H00, a annoncé lundi Météo France. Les départements concernés sont ceux des régions Bourgogne, Ile-de-France et Limousin, ainsi que l'Ain, l'Allier, le Cher, la Dordogne, l'Indre, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme et le Rhône. "Cet après-midi et la nuit prochaine les températures restent modérées", indique Météo-France dans un communiqué. La vague de chaleur, qui a touché lundi le sud de l'Espagne, "va progresser du sud-ouest au bassin parisien et au Lyonnais" et à partir de mardi après-midi "sur ces régions, les températures atteindront des valeurs caniculaires". Météo-France prévoit des températures maximales souvent au delà de 35 degrés: 37 degrés sont attendus sur Lyon par exemple, tandis que les 40°C seront atteints et parfois dépassés dans le sud-ouest. "La nuit de mardi à mercredi sera la première nuit avec des minimales souvent au-dessus de 20 degrés", précise l'établissement public. L'épisode caniculaire s'annonce durable, puisqu'il est probable qu'il se prolonge jusque la fin de semaine, indique le communiqué. Météo-France souligne que les départements proches de l'Atlantique vont aussi subir mardi et mercredi un pic de chaleur très fort, mais que l'arrivée d'une masse d'air océanique plus fraiche permettra jeudi une baisse importante des températures. Le pic de chaleur ne durant que 2 jours, ces départements ont été seulement placés en vigilance jaune, précise Météo-France.

