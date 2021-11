Bruxelles (AFP). Référendum grec: les Européens lancent la bataille pour le oui

A six jours d'un référendum à haut risque, les Européens ont lancé lundi la bataille du "oui", tentant de convaincre les Grecs de ne pas tourner le dos à l'euro au moment où le pays, au bord du gouffre financier, a dû fermer ses banques. "Un +non+ voudrait dire () que la Grèce dit +non+ à l'Europe", a lancé à Bruxelles le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, critiquant très vivement le gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras et se disant "trahi" par la Grèce. "Je demanderai aux Grecs de voter oui", a-t-il dit, "parce que les Grecs fiers d'eux-mêmes et de leur pays doivent dire oui à l'Europe". Comme lui, après la rupture brutale des négociations entre Athènes et ses créanciers, plusieurs dirigeants européens, dont la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, François Hollande, ont fait le pari du "oui", liant le résultat du vote de dimanche au maintien ou non de la Grèce dans la zone euro. Car depuis samedi, la crise qui oppose le gouvernement grec à ses créanciers, Union européenne et Fonds monétaire international, a pris une tournure dramatique et inédite dans l'histoire de l'union monétaire. Réagissant à l'annonce surprise par Alexis Tsipras d'un référendum le 5 juillet sur le plan d'aide financière proposé par les créanciers en échange d'une série de réformes, la zone euro a décidé de ne pas prolonger l'assistance à Athènes, rendant la Grèce responsable de la rupture des négociations. Le pays, dont les caisses sont vides, risque dès lors le défaut de paiement puisqu'il doit rembourser avant mardi soir quelque 1,5 milliard d'euros au FMI. Au-delà, se profile le scénario noir d'une possible sortie de la zone euro, le "Grexit" redouté par toute l'Europe. Pour préserver le pays d'un effondrement bancaire, le gouvernement grec a décidé de verrouiller le secteur financier et mis en place un contrôle des capitaux. Les banques resteront fermées jusqu'au 7 juillet, une décision qui a déstabilisé les Bourses mondiales sans toutefois les faire paniquer. Paris a terminé la séance en baisse de 3,74%, Francfort a perdu 3,56% et Londres 1,97%. A New York, Wall Street a ouvert en baisse, le Dow Jones perdant 0,41%. La Bourse d'Athènes s'est mise à l'abri des secousses en fermant pour une semaine. - Euro contre drachme - Alors que le gouvernement grec, refusant de soumettre le pays à une austérité accrue, a rejeté les propositions de réformes des créanciers, en particulier sur la TVA et les retraites, le référendum prend le caractère d'une consultation sur le maintien ou non dans la zone euro, bien qu'Athènes réfute cette interprétation. Malgré l'échec des négociations, les portes ne semblaient pas définitivement fermées lundi. Dans une conversation téléphonique, François Hollande et le président américain, Barack Obama, sont tombés d'accord "pour favoriser une reprise des discussions" sur la crise grecque. Angela Merkel s´est dite aussi prête à de nouvelles négociations avec la Grèce "après le référendum". "Je continue de répéter que, de notre côté, la porte est encore ouverte", a lancé le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, affirmant qu'il était encore "concevable" d'éviter un "Grexit". "Si l'euro échoue, l'Europe échoue", a mis en garde Angela Merkel. Et pour le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, "le référendum grec ne sera pas un derby Commission européenne contre Tsipras, mais euro contre drachme. C'est ça le choix". "Jouer une démocratie contre 18 n'est pas une attitude qui convient à la Grèce", a lancé Jean-Claude Juncker, très tendu, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. "En Europe, aucune démocratie ne vaut plus qu'une autre et dans la zone euro, il y a 19 démocraties, non une contre 18 et non 18 contre une".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire