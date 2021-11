Le Pont tournant de la Fonderie, qui relie l'avenue de Tourville au quai Caffarelli de la Presqu'île de Caen, est fermé à la circulation routière et piétonne à partir d'aujourd'hui, lundi 29 juin et jusqu'au lundi 17 juillet. Des déviations sont installées et les usagers sont invités à faire le tour du Bassin Saint-Pierre.