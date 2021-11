Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: explosion dans un quartier contestataire, à l'ouverture du vote

Une nouvelle grenade a explosé lundi matin dans un quartier de Bujumbura foyer de la contestation contre le président burundais Pierre Nkurunziza, quelques heures après le début de législatives et communales boycottées par l'opposition, selon un photographe de l'AFP. Selon le photographe, qui a entendu la détonation, la grenade a explosé peu avant 9h00 locales (07h00 GMT) à quelques centaines de mètres du centre de vote de Musaga. Une source policière sur place a affirmé que l'engin visait un groupe de policiers postés sur l'avenue principale du quartier. Selon elle, elle n'a pas fait de victime. mois Plusieurs grenades avaient déjà explosé dans la nuit dans la capitale avant l'ouverture du vote. L'approche des scrutins de lundi, dont la communauté internationale demandait le report compte tenu notamment de l'insécurité, a donné lieu à un regain de violence dans le pays. Le Burundi est secoué par une grave crise politique depuis l'annonce, fin avril, de la candidature du chef de l?État Pierre Nkurunziza à la présidentielle qui doit suivre le 15 juillet. Un mouvement de contestation populaire a été violemment réprimé par la police, et a donné lieu à des heurts parfois meurtriers avec les jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD. Depuis le début de la contestation, plus de 70 personnes sont mortes et plus de 120.000 Burundais ont fui dans des pays voisins le climat préélectoral délétère. A Musaga, haut-lieu de la contestation, de nombreux policiers, tendus, patrouillaient le long de la rue principale lundi. Peu de civils s'aventuraient dans les rues pour aller voter. Dans le centre de vote, des militaires et des policiers surtout faisaient la queue pour voter. Très peu de civils attendaient avec eux, a constaté le photographe de l'AFP. Des habitants expliquaient que des barricades avaient été mises en place dans les ruelles du quartier pour empêcher les gens d'aller aux urnes.

