Ils se sont rencontrés à Alençon où ils ont vécu, se sont mariés, ont élevés leurs enfants. Louis et Zélie Martin seront canonisés le 18 octobre prochain, au Vatican.

Pour Monseigneur Jacques Habert, Évêque du diocèse de Sées, c'est un événement important pour tous les couples, pour toute l’Église, il faut redire aux chrétiens que la vie du mariage est une bonne nouvelle. C'est en quelques sortes la canonisation du mariage. C'est un souffle, un encouragement pour toutes les familles du monde entier.

Monseigneur Habert poursuit : il ne faut pas imiter Louis et Zélie, il faut s'en inspirer. Leur vie, l'accompagnement de leurs enfants et de Thérèse.

Monseigneur Jacques Habert :

La canonisation des époux Martin à Rome et à Alençon Impossible de lire le son.

La canonisation sera célébrée à Rome le 18 octobre prochain. Le diocèse de Sées, avec celui de Bayeux/Lisieux organise des pèlerinages de 3 ou de 5 jours, sur place. Les choses devraient être calées vers mercredi 1er juillet. Attention, les personnes qui souhaiteraient se rendre seules à Rome doivent se procurer des tickets (gratuits mais nombre de places limitées) pour pouvoir assister à la cérémonie de canonisation.

Cette canonisation sera aussi fêtée le 18 ocotbre à Alençon, avec retransmission en direct de la cérémonie, messe à 11h, repas partagé, portes ouvertes à la maison de la Famille Martin.

Cette canonisation donne davantage d'ampleur aux différentes manifestation organisées à Alençon autour de Louis et Zélie Martin, à commencer le 24 et 25 octobre avec une action de grâce pour la fête des familles, en présence de l’archevêque de Lyon, Mgr Barbarin.

Dès le 11 juillet prochain, ce sera la fête liturgique de Louis et Zélie, avec une marche des époux et des épouses, et leur rencontre sur le Pont de Sarthe : là où Louis et Zélie se sont rencontrés. Elle était dentellière ; il était horloger. Ce week-end sera marqué par une conférence de Mgr D'Ornellas, évêque de Rennes.

Le 29/7 : Fête de Louis Martin, pélerinage à Sées.

Du 4/8 au 10/8 : Marche de Solesme à Alençon.

Le 15/8 : Fête de la dédicace de la Basilique d'Alençon (ND de l’Assomption).

Le 28/8 : Fête de Zélie Martin (à la maison de la Famille Martin).

Le 12/9 : Préparation spirituelle à la canonisation (18h/minuit).

Le 01/10 : Fête de Ste Thérèse.

Le sanctuaire prévoit aussi la mise en place de week-ends de retraite pour les familles en 2016.

Outre l'aspect spirituel, la ville d'Alençon avec le département de l'Orne et la région Basse-Normandie se préparent à l'affluence de pèlerins à Alençon.

Le maire, Joaquim Puyeo, qui a même invité ... le Pape, parle d’événement mondial. les collectivités accompagneront par de la logistique, des panneaux indicateurs des sites dédiés à la Famille Martin dans Alençon, de la communication (panneaux sur les autoroutes). Des travaux sont aussi envisagés pour une meilleure accessibilité de la Basilique. Enfin un lieu d’accueil pour une cinquantaine de pèlerins est à l'étude, pour permettre aux passagers d'un autocar, d'y passer la nuit.

Il faut qu'on soit à la hauteur pour accueillir, explique le député-maire d'Alençon, Joaquim Pueyo :

La canonisation des époux Martin à Rome et à Alençon Impossible de lire le son.

Joaquim Pueyo, dont la famille est d'origine espagnole.

Le Pape François était annoncé en France début 2016, mais ce sera sans doute un peu plus tard dans l'année. Il viendra à Paris et à Lourdes, mais pas au Mont St Michel où la sécurité est trop compliquée à gérer. En revanche, il a demandé à venir en un lieu où aucun Pape n'est jamais venu. C'est le cas d'Alençon, qui sera sous les feux des projecteurs en octobre prochain.