Kobané (Syrie) (AFP). Les jihadistes de l'EI chassés de la ville syrienne de Kobané

Les forces kurdes ont chassé samedi les combattants du groupe Etat islamique (EI) de Kobané après que les jihadistes ont tué en 48 heures plus de 170 civils, dont des femmes et des enfants, dans cette ville du nord de la Syrie en guerre. En lançant jeudi un assaut surprise contre la cité frontalière de la Turquie, les jihadistes s'étaient retranchés dans des immeubles et avaient pris en otage des dizaines de civils. Ces derniers ont finalement réussi à fuir avec l'aide des forces kurdes, selon des militants et l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Après avoir fait appel à des renforts, "les combattants des Unités de protection du peuple kurde (YPG, principale force kurde syrienne) ont repris les positions dont l'EI s'était emparé", a précisé l'OSDH. "Ils ont fait exploser un lycée, dernier endroit où les jihadistes s'étaient retranchés" avec leurs otages, a précisé l'organisation qui s'appuie sur un large réseau de militants. Le journaliste et militant Roudi Mohammad Amine a confirmé que "les YPG ont repris toute la ville". "Les forces kurdes ont fait exploser des mines posées autour du lycée avant d'y pénétrer" et après s'être assurées qu'il n'y avait plus de civils dans le bâtiment, a-t-il dit à l'AFP via internet. Selon l'OSDH, les YPG ratissent la ville à la recherche de jihadistes qui se seraient cachés après leur retraite. - "L'EI a réalisé son objectif" - "On ne peut pas parler de défaite au vrai sens du terme dans la mesure où l'EI a réussi à exécuter son plan à Kobané, qui consistait à y commettre un massacre. Il a été chassé de la ville mais après avoir perpétré un horrible massacre", selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Au moins 174 civils ont été tués depuis jeudi, selon l'OSDH, certains exécutés chez eux. L'OSDH a estimé qu'il s'agissait de l'un des "pires massacres" de l'EI en Syrie après la mort de "120 civils exécutés dans leurs maisons", de 18 autres abattus à courte distance et de 26 habitants d'un village proche de Kobané au début de l'assaut. Le bilan des civils tués risque de s'alourdir car les habitants continuent à trouver des cadavres dans les maisons et les rues, selon M. Abdel Rahmane. "Les jihadistes ne veulent pas contrôler la ville, ils viennent juste pour tuer le plus grand nombre de civils de la pire manière", a affirmé un militant, Mostafa Ali. L'EI avait subi en janvier à Kobané son premier revers depuis le début de son expansion en 2013 en Syrie, pays ravagé par la guerre civile depuis plus de quatre ans. Il en avait été chassé par les YPG, aidées des frappes de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, après quatre mois de combats sanglants. La nouvelle attaque inattendue à Kobané avait été expliquée par des analystes comme une "vengeance" et une "opération de diversion" de la part des jihadistes qui ont subi une série de défaites dernièrement face aux forces kurdes dans le nord de la Syrie. Ces dernières se trouvent en effet à seulement 56 km au nord de Raqa, principal fief de l'EI en Syrie. - Kurdes et armée contre l'EI - Dans le nord-est et le sud de la Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad, qui enregistrent une série de revers depuis trois mois, livraient combat dans deux capitales provinciales, après en avoir perdu celles de Raqa (nord) et Idleb (nord-ouest).

